Der Staatsanwalt beantragt mehr als zwei Jahre Haft für den ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Bürgermeister Marcus Held. Die Verteidigung beginnt ihr Plädoyer mit Kritik an «politischer Demontage».

Mainz (dpa/lrs) - Der ehemalige Oppenheimer Bürgermeister und frühere Bundestagsabgeordnete Marcus Held (SPD) soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Der 44-Jährige habe sich in 19 Fällen der Untreue, der Bestechlichkeit und der Verstöße gegen das Parteiengesetz schuldig gemacht, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Bartsch am Montag im Landgericht Mainz. Die Verteidigung wies zu Beginn ihres Plädoyers am Montag besonders auf den „stark politisch geprägten Hintergrund der Vorwürfe“ gegen ihren Mandanten hin und sprach von „Hetzjagd“, einem „enormen Reputationsschaden“ und „politischer Demontage“.

In dem Anfang Mai begonnenen und jetzt vor dem Abschluss stehenden Prozess am Landgericht Mainz geht es um Maklercourtagen von 205 000 Euro beim Ankauf von Grundstücken zur Erschließung eines Baugebiets in Oppenheim sowie um Spenden an den SPD-Ortsverein über 24 600 Euro. Held habe unter Ausnutzung seiner Stellung dafür gesorgt, dass der Steuerberater F. die „nicht notwendigen und rechtsgrundlosen Maklercourtagen“ erhalten habe, sagte Bartsch in seinem Plädoyer. Im Gegenzug habe sich F. bereit erklärt, „etwa zehn Prozent der Maklergebühren unter anderem zur Finanzierung des Bundestagswahlkampfs von Marcus Held an den SPD-Ortsverband zu spenden“.

Held habe seine Stellung als ehrenamtlicher Bürgermeister der Kleinstadt am Rhein für seine persönlichen Zwecke missbraucht, sagte Bartsch. „Er handelte aus Eigennutz durch Einschaltung eines nicht erforderlichen Maklers.“

Der Oberstaatsanwalt, der sich während der 23 Verhandlungstage nur selten zu Wort gemeldet hat, bezeichnete Held in seinem Plädoyer als „Machtmensch, (...) ein Mann, der über jeden und alle die Kontrolle haben wollte“. Bartsch führte 19 Straftaten auf: zehn Fälle der Untreue zu Lasten der Stadt, fünf Fälle der Bestechlichkeit, drei Verstöße gegen das Parteiengesetz und einen Fall der Untreue zu Lasten der Bundespartei SPD. Die Partei hätte die „verbotenen Einflussspenden“ als Gegenleistung der unzulässigen Maklercourtagen nicht annehmen dürfen. Die gesetzlich gebotene Rückzahlung in dreifacher Höhe bedeute für die Partei einen Vermögensnachteil von 73.800 Euro.

Held sei Volljurist und zur Tatzeit Bundestagsabgeordneter gewesen, daher hätte er „eine höhere Pflicht zur Rechtstreue“ gehabt, sagte Bartsch. „Die Vorgehensweise, die der Angeklagte an den Tag gelegt hat, ist für einen Volljuristen und einen Bundestagsabgeordneten nicht würdig.“

Helds Verteidigerin Ute Bottmann führte zunächst aus, dass ihr Mandant während des gesamten Verfahrens seit 2017 unter „extremem politischen Druck“ gestanden habe. Dies habe bei Held erhebliche Spuren hinterlassen, eine starke gesundheitliche Beeinträchtigung. Die Medienberichterstattung sei „einer sehr starken Vorverurteilung“ gleichgekommen. „Er hat sein Heim, sein soziales Umfeld, alles aufgegeben, um einen Neuanfang in irgendeiner Weise für sich und seine Familie zu schaffen.“ Zum Vorwurf der Untreue sagte Bottmann zu Beginn ihres ausführlichen Plädoyers, Held habe „seine Vermögensbetreuungspflicht beim Ankauf der Grundstücke definitiv nicht verletzt“.

Die Verteidigung Helds hatte am Montag noch versucht, mit letzten weiteren Beweisanträgen ihre Auffassung zu untermauern, dass der Ex-Bürgermeister beim Ankauf von Grundstücken dem Wohl der Stadt gedient habe und dass die Einschaltung eines Vermittlers wegen weiterer Interessenten nötig gewesen sei. Die Strafkammer unter Vorsitz von Richter Wolfgang Eckert lehnte die beantragte Ladung weiterer Zeugen jedoch ab und stellte den Abschluss der Beweisaufnahme fest.