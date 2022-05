Ausgetretenes Heizöl in einer Kläranlage hat in Billigheim-Ingenheim (Landkreis Südliche Weinstraße) einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Bis zu 5000 Liter Heizöl seien am Mittwoch vor einer Woche in die Kanalisation geflossen, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Ausbreitung innerhalb der Kläranlage konnte verhindert werden. Das Öl sei entfernt und entsorgt worden. Wie und wo genau es eingeleitet wurde, sei noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Trinkwasser oder Fließgewässer seien nicht gefährdet gewesen. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf mehrere Tausend Euro und sucht nach Zeugen.

Billigheim-Ingenheim (dpa/lrs) - Pressemitteilung