Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich am Donnerstag auf heiteres Wetter freuen. Nur am Nachmittag seien teils stärkere Quellwolken möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Es bleibe aber meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad. Am Freitag bleibt es bei Werten zwischen 14 und 17 Grad heiter. Am Wochenende sollen die Temperaturen dann wieder steigen: Am Sonntag erwarten die Meteorologen an Rhein, Saar und Mosel bis zu 22 Grad.