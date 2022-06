Überwiegend heiteres und im Süden auch sonniges Wetter erwartet Rheinland-Pfalz und das Saarland zu Beginn der neuen Woche. Zunächst sind in der Nacht auf Montag in der südlichen Pfalz einzelne starke Gewitter mit Starkregen und stürmische Böen zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Am Montag treten dann lediglich im Westerwald dichtere Wolken und vereinzelte Schauer auf, während es im Süden überwiegend trocken und sonnig wird.

Die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad, im höheren Bergland auf bis zu 18 Grad an. Dazu weht mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht auf Dienstag sind örtlich flache Nebelfelder bei Abkühlung bis zu sieben Grad, im Eifelumfeld bis zu drei Grad möglich.

Auch der Dienstag zeigt sich überwiegend sonnig. Nur zeitweise ziehen Schleierwolken durch die beiden Bundesländer. Dazu weht ein schwacher Wind. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt das Wetter gering bewölkt und trocken bei Tiefsttemperaturen bis zu acht Grad, in Richtung der Eifel bis zu fünf Grad. Auch am Mittwoch setzt sich das überwiegend sonnige und trockene Wetter bei Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad fort.