Angesichts einer ungebrochen hohen Nachfrage nach Heimwerkerprodukten sowie steigender Preise hat die Hornbach Holding im abgeschlossenen Geschäftsjahr mehr Umsatz verbucht als erwartet. Basierend auf vorläufigen Zahlen stieg der Erlös verglichen mit dem Vorjahr um 7,7 Prozent auf fast 5,9 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Bornheim mitteilte. Das ist etwas mehr als die bis zu 7 Prozent, die der Vorstand für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr in Aussicht gestellt hatte.

Bornheim (dpa) - Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs um rund elf Prozent auf rund 364 Milliarden Euro und lag damit im Rahmen der konzerneigenen Prognose. An diesem Dienstag (22. März) will die für ihre gleichnamige Baumarktkette bekannte Holding weitere Details bekannt geben. Endgültige Zahlen sollen am 17. Mai folgen.