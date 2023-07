Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die auf den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz zugeschnittene Transformationsagentur als bundesweites Vorbild bezeichnet. «Ich finde das gut, das müsste eigentlich jedes Bundesland haben», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Mainz. Auf Bundesebene sei die Bundesagentur für Arbeit für den Wandel der Arbeitswelt zuständig. «Die entwickeln wir entsprechend weiter zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung.»

Mainz (dpa/lrs) - Mit der rheinland-pfälzischen Transformationsagentur werde Arbeitsmarkt-, Struktur- sowie Industriepolitik zusammengedacht und die entsprechenden Instrumente aufeinander abgestimmt, betonte Heil. «Das ist eine Zeit lang in Deutschland auseinandergelaufen.» Wichtig sei es, in Modellen wie der Transformationsagentur die regionalen Akteure zusammenzubringen.

Die vor mehr als einem Jahr gestartete Agentur soll in Rheinland-Pfalz als zentrale Anlaufstelle Beschäftigte und Unternehmen im Wandel der Arbeitswelt unterstützen. Ziel der Agentur ist es, gerade die betriebliche Weiterbildung und Qualifizierung voranzubringen. Die Transformationsagentur ist beim Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos AG angesiedelt. Landesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hatte jüngst erklärt, er hoffe, dass es auch auf Bundesebene eine Transformationsagentur geben werde.

«Der rapide Wandel unserer Arbeits- und Lebenswelt ist ein komplexes Thema, das uns alle fordert», betonte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). In Rheinland-Pfalz gebe es eine Tradition der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen arbeitsmarktpolitischen Partnern. «Dies ist keine Selbstverständlichkeit und kommt uns nun bei einer derart großen Herausforderung wie der Transformation zugute.»

Die Transformationsagentur habe in Rheinland-Pfalz mittlerweile 19 Kooperationspartner, erklärte Landesarbeitsminister Schweitzer. Es würden mit den Akteuren Netzwerke in den unterschiedlichen Regionen des Landes gegründet. «Transformation ist ein sehr regionales Thema», betonte Schweitzer. Für den Wandel in der Arbeitswelt gebe es keine Schablone für das ganze Land.

Mitteilung