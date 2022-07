In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist in der kommenden Woche mit hochsommerlichen Temperaturen zu rechnen. Mitte der Woche werden Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Der Montag startet den Meteorologen zufolge noch stark bewölkt bis bedeckt, ehe sich von Südwesten auflockernde Bewölkung ausbreitet. Zwischen Saar und Pfalz werde es für längere Abschnitte auch sonnig. Die Temperaturen sollen sich zwischen 23 und 28 Grad, im Bergland zwischen 20 und 23 Grad bewegen.

Offenbach (dpa/lrs) - Für Dienstag erwartet der DWD meist heiteres und niederschlagfreies Wetter, zeitweise mit dichteren Schleierwolken. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 27 und 31 Grad liegen, im Bergland wird es maximal 23 bis 26 Grad warm. Am Mittwoch sorgt dann laut DWD ein Hoch für Spitzenwerte zwischen 30 und 34 Grad. Vielfach werde es sonnig und niederschlagsfrei. Diese Wetterlage soll auch am Wochenende fortbestehen.

