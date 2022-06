In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es zum Ende der Woche heiß und trocken. Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf Höchstwerte von 24 bis 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Im Süden werden sogar 30 Grad erreicht. Mit Regen sei dabei nicht zu rechnen. In der Nacht zum Freitag können ein paar Wolken durchziehen, es bleibt aber trocken bei Tiefstwerten von 16 bis 10 Grad. In der Eifel kühlt es bis auf sieben Grad ab.

Offenbach (dpa/lrs) - Bei Höchstwerten von 29 bis 32 Grad wird es am Freitag laut Wetterbericht ähnlich sommerlich. Auch im Bergland wird es mit 26 Grad sehr warm. Die Nacht zum Samstag bleibt meist klar bei Temperaturen zwischen 17 und 11 Grad.

