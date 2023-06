Rheinbreitbach (dpa/lrs) - Ein Anwohner hat in Rheinbreitbach im Landkreis Neuwied mit einem Gas-Abflammgerät Unkraut in seinem Hof beseitigt und dadurch einen Heckenbrand ausgelöst. Der Brand wurde durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der Beamten am Samstag hätten die Anwohner bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Ein Mensch sei dabei leicht verletzt worden. Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

