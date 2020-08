Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Zwei Mitarbeiter einer Baumschule sind im Kreis Ahrweiler schwer verletzt worden. Die beiden Arbeiter waren am Samstag auf einer Baumplantage in der Gemarkung Gelsdorf auf einer fahrbaren Hebebühne in etwa vier Metern Höhe mit Schneidearbeiten beschäftigt. «Vermutlich aufgrund des unebenen Untergrundes geriet die ausgefahrene Hebebühne ins Wanken und kippte um», berichtete die Polizei am Sonntag. Die beiden 53 und 45 Jahre alten Männer verletzten sich dabei so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.