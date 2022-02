Vermutlich wegen eines kaputten Batterieladegeräts ist in Külz im Hunsrück ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Der Eigentümer wurde am Samstag bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Spezialklinik. Es wurde davon ausgegangen, dass sich das Batterieladegerät wegen eines Defekts selbst entzündet hatte. An dem Gebäude entstand ein hoher Sachschaden, wie es von der Polizei hieß.

