Rennerod (dpa/lrs) - Bei einem Feuer in Rennerod im Westerwaldkreis ist laut Polizei nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 350.000 Euro entstanden. Der Brand brach am Neujahrsmorgen gegen 5.00 Uhr in einem Carport aus. Die Flammen griffen auf das benachbarte Wohnhaus und auf Autos über. „Das Haus hat größere Schäden und ist zunächst nicht mehr bewohnbar“, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Die Ermittlungen laufen.