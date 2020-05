Kirn/Mainz (dpa/lrs) - Bei einem Hausbrand in Kirn im Kreis Bad Kreuznach ist eine Person ums Leben gekommen. Um wen es sich dabei handelte und was das Feuer auslöste, war zunächst noch unklar. Die Staatsanwaltschaft sowie die Kriminalpolizei Bad Kreuznach nahmen Ermittlungen auf, wie die Polizei und die Anklagebehörde am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Die Einsatzkräfte waren am Dienstagmorgen gegen halb sieben alarmiert worden. Zu dem Zeitpunkt habe der Dachstuhl des teils mit Fachwerk ausgestatteten Wohnhauses bereits in Flammen gestanden. In dem Komplex sei eine Person gefunden, aber nur noch tot geborgen worden. Die Bewohner der angrenzenden Häuser mussten diese aus Sicherheitsgründen verlassen.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf andere Häuser verhindern. Das Fachwerkhaus wurde laut Polizei stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.