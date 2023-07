Koblenz (dpa/lrs) - Ein Gasleck hat in der Koblenzer Innenstadt zur Evakuierung eines Gebäudes geführt. Rund 15 Personen, die dort an Bauarbeiten beteiligt waren, seien in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Freitagmittag mit. Das Leck sei vermutlich an der Hauptleitung in der Straße entstanden, die Ursache werde noch geklärt. Der Energieversorger sei vor Ort, um das Leck abzudichten. Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab, auch die umliegenden Parkhäuser sollten nicht mehr genutzt werden, hieß es.

