Nach einem Erdrutsch gegen ein Haus in Kasel (Kreis Trier-Saarburg) können die Bewohner bis auf Weiteres nicht in das Gebäude zurückkehren. Neben einer Prüfung der Statik soll nun auch ein geologisches Gutachten vom Hang angefertigt werden, wie die Kreisverwaltung Trier-Saarburg am Dienstag mitteilte. Der Abschluss der Prüfungen könne noch Wochen dauern. Die Bewohner sind den Angaben zufolge derzeit in einem anderen Haus des Wohnungseigentümers untergebracht. Das Gelände wurde abgesperrt.

Kasel/Trier (dpa/lrs) - Am frühen Sonntagmorgen hatte der Erdrutsch zwei Menschen in dem Wohnhaus eingeschlossen. Feuerwehrleute konnten sie nach Angaben der Polizei aus dem Gebäude befreien. Bei der Befreiung verletzte sich eine Frau leicht. Es entstand ein Schaden von geschätzt 150.000 Euro.