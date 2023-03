Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach den Polizistenmorden von Kusel plant der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) eine Initiative zur Veränderung des Strafrechts. Hasskommentare sollen künftig auch ohne Mitwirkung der Angehörigen verfolgt werden dürfen.

680 Hasskommentare hat die Ermittlergruppe „Hate Speech“ bisher in sozialen Medien ausfindig gemacht. Das sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Mittwoch in einer von den Liberalen