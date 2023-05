Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Haltung seiner Partei im Ukraine-Krieg will der Westpfälzer Andreas Hartenfels nicht mehr mittragen. Am Donnerstag kündigte er überraschend seinen Rückzug aus der Partei und aus der Landtagsfraktion an. Sein Mandat will der er behalten, das passt der Partei nicht.

Es ist 12.50 Uhr am Donnerstag, als in den Postfächern von neun Mitgliedern der Grünen-Landtagsfraktion eine E-Mail ihres bisherigen Mitstreiters Andreas Hartenfels eingeht. Er verlasse