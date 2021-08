Rostock (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat Abwehrspieler Jonathan Meier für ein Jahr vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen. Der 21 Jahre alte Linksverteidiger ist in München geboren und wurde beim TSV 1860 und dem FC Bayern München ausgebildet. 2019 wechselte er nach Mainz, war in der vorigen Spielzeit allerdings an Dynamo Dresden verliehen.

„Jonathan ist ein top ausgebildeter, schneller und technisch versierter Spieler, der in Dresden noch mal einen großen Sprung in seiner Entwicklung gemacht hat“, sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen am Samstag.

Jonathan Meier nannte als Ziel, er wolle seinen Teil „dazu beitragen, mit Hansa den Klassenerhalt zu erreichen.“ An diesem Montag wird der Leihspieler ins Mannschaftstraining der Rostocker einsteigen.