Finanzprobleme sind für das Saarland nichts Neues. Aber auch die Finanzkrise vor gut zehn Jahren hat das verschuldete Land nicht so getroffen wie jetzt die Covid-19-Pandemie. Das bedeutet reichlich neue Schulden.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einem milliardenschweren Nachtragshaushalt hat sich das Saarland für den Kampf gegen die Folgen der Covid-19-Pandemie gerüstet. Der Landtag beschloss am Mittwoch einen Nachtragshaushalt in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Mit zusätzlichen Ausgaben in den kommenden beiden Jahren werden insgesamt 2,1 Milliarden Euro in einem neu geschaffenen «Sondervermögen» mobilisiert, aus dem die Corona-Hilfen finanziert werden. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte, der gesamte Schaden, den die Pandemie angerichtet habe, sei «noch nicht abzuschätzen».

«Wir ahnen, da kommt noch mehr. Und die Wunde, die die Pandemie geschlagen hat, die wird noch richtig weh tun», sagte Hans. «Und dennoch setzen wir alles daran, diese Wunde schnell zu verschließen. Wir müssen verhindern, dass unser Land ausblutet an dieser Wunde.» Man wolle vermeiden, dass ein «chronischer Schaden» entstehe und «der Rückstand, den es in diesem Land gibt, sich verstetigt».

Einstimmig stellte das Parlament eine «außergewöhnliche Notsituation» fest, um trotz der Schuldenbremse neue Schulden zu ermöglichen. Die Abgeordneten erlaubten eine Kreditaufnahme in Höhe von 506 Millionen Euro. Damit sollen vor allem Steuerausfälle ausgeglichen werden. Außerdem genehmigten sie eine Kreditaufnahme im laufenden Jahr in Höhe von 691 Millionen Euro, die in ein Pandemie-«Sondervermögen» einfließen. In den folgenden Jahren wird dieses Vermögen weiter aufgestockt. Alleine für die Kommunen sind bis 2022 rund 640 Millionen Euro vorgesehen.

Oppositionsführer Oskar Lafontaine, Fraktionsvorsitzender der Linken, lobte die Landesregierung, weil sie die «schwarze Null» im Haushalt aufgegeben habe und nun «die Segel so setzt, wie wir es seit langem fordern». Angesichts der zahlreichen Probleme des Saarlandes sei es aber dringend nötig, «dass wir uns schon etwas Besonderes einfallen lassen, damit wir im Vergleich zu anderen Bundesländern aufholen».

Lafontaine verwies darauf, dass die Bevölkerungszahl des Saarlandes abnehme, dass die Löhne schlechter und die Investitionen deutlich geringer als in vielen anderen Teilen Deutschlands seien. Die Pandemie habe «eine ungeheure Auseinanderentwicklung der Einkommen und Vermögen» beschleunigt. Man erlebe ein «verrücktes System», in dem die Arbeitnehmer die Zeche bezahlten. Unter Hinweis auf zunehmenden Online-Handel und eine drohende Verödung der Innenstädte sagte er: «Ich bin der Meinung, der Staat hat eine Ordnungsfunktion und der kann das nicht einfach so weiter treiben lassen.»

«Lasst uns mutvoll in die Zukunft blicken», sagte die Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). «Es ist nicht der Mut der Verzweiflung, sondern der Optimismus und der Glaube an unsere eigene Stärke und daran, dass wir in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen.» Man versuche, so vielen Betrieben wie möglich zu helfen: «Wir sollten aber nicht bei jedem dieser Betriebe die Hoffnung haben, dass wir sie wieder auf das Vorkrisenniveau heben können.»

Hans verwies auf ein «düsteres Szenario» hinsichtlich der künftigen Wirtschaftsentwicklung, das einen Einbruch der saarländischen Wirtschaftsleistung um 15 Prozent vorhersagt. Dabei wird vorausgesetzt, dass es keine zweite oder dritte Welle der Pandemie gebe. «Das kann man sich gar nicht ausdenken, was dann passieren würde, was dann der Fall wäre.» Er fügte hinzu: «Es geht ums Ganze und da darf man dann auch nicht sagen, uns ist dieser Preis zu hoch und wir zaudern und zögern.»

«Man kann diesen Nachtragshaushalt historisch nennen», sagte Finanzminister Peter Strobel (CDU). «Eine solche einschneidende Krise hat das Saarland nie gesehen.» Die zusätzlichen Schulden müssen in 30 Jahren vollständig abgebaut werden. Jährlich müssen etwa 47 Millionen Euro getilgt werden. Dies werde in der Zukunft «Handlungsspielräume einschränken», mahnte Strobel. Zugleich müssten Mehrausgaben durch die Pandemie finanziert werden.