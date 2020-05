Im saarländischen Landtag war man sich ungewohnt einig. Die Regierung war zufrieden, die Koalitionsabgeordneten auch. Und sogar vom Oppositionsführer gab es ein Lob für den Corona-Kampf. Aber wirkliche Freude kam dennoch nicht auf.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich erleichtert über die Wirkung der bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie gezeigt. «Wir haben die Pandemie in unserem Land in einem Maße unter Kontrolle gebracht, wie wir es vor zwei Monaten nicht zu hoffen wagten», sagte er am Mittwoch in einer Regierungserklärung vor dem saarländischen Landtag. Zugleich stimmte er die Bürger auf «dramatische» Wirtschaftszahlen ein: «Vor uns liegt eine unglaublich schwere Zeit.»

Oppositionsführer Oskar Lafontaine, Vorsitzender der Linksfraktion, lobte die von CDU und SPD gestellte Landesregierung: Sie habe «in den meisten Fragen richtig entschieden»: «Im Grundsatz hat sie gut gearbeitet. Der bisher eingeschlagene Weg war erfolgreich und er war richtig.» Die Demokratie sei «immer in Gefahr»: «Sie ist aber nicht in Gefahr, wenn die Landesregierung im Fall einer Krise solche Entscheidungen trifft, wie sie sie jetzt getroffen hat.» Zur Frage, ob das Parlament ausreichend befasst worden sei, sagte Lafontaine: «Das ist weitgehend geschehen. Das ist nicht zu beanstanden.»

Die Plenarsitzung fand in der Congresshalle Saarbrücken statt, weil nur dort die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Parlamentspräsident Stephan Toscani (CDU) sagte, man müsse sich «darüber Gedanken machen, wie in Krisenzeiten eine stärkere parlamentarische Verlaufskontrolle und damit eine stärkere politische Legitimation aussehen könnte». Ein Antrag der Linkspartei, eine Unterrichtungspflicht für die Regierung bei Entscheidungen nach dem Infektionsschutzgesetz zu schaffen, wurde aber abgelehnt.

«Wir greifen nur solange und soweit in die Grundrechte ein, wie es absolut notwendig ist», versicherte der Ministerpräsident. Grundrechte würden vom Staat «nicht huldvoll gewährt», sondern seien «unauflöslich mit dem Menschsein verbunden». Die Pandemie sei aber «längst noch nicht besiegt»: «Zu schnelle, unbedachte Öffnungen gefährden das bisher Erreichte.» Hans rief die Saarländer auf: «In der Krise stehen wir zusammen.»

«Wir sind noch lange nicht über den Berg», sagte auch Lafontaine. Er forderte eine Reform des Krankenhauswesens: «Der Privatisierungswahn der letzten Jahrzehnte war falsch.» Auch der Lobbyismus müsse zurückgedrängt werden, weil er dazu führe, dass Vermögende auch politisch zu viel Einfluss bekämen. Lafontaine kritisierte den Einfluss des Microsoft-Gründer Bill Gates, weil dieser «große Teile der Aktivitäten der Weltgesundheitsorganisation WHO auf dem Impfsektor finanziert». Eine «Unverschämtheit» sei die Forderung der großen deutschen Autohersteller nach einer Abwrackprämie: «Da ist ein Riegel vorzuschieben, sonst greift der Geist der Schamlosigkeit immer mehr um sich.»

Hans sagte, es drohe «ein spürbarer Verlust an Wertschöpfung und Arbeitsplätzen»: «Wir werden nicht in der Lage sein, alle negativen Entwicklungen auszugleichen und für alle Ausfälle und Einbußen aufzukommen.» «Der erfolgreiche und zukunftsfeste Neustart unserer Wirtschaft ist eine wirklich gigantische Herausforderung.» Es gehe nicht darum, in den früheren Zustand zurückzukehren: «Unser Land wird nach Corona ein anderes sein.»

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) wies auf massive Probleme von Busunternehmen im Öffentlichen Nahverkehr, in der Gastronomie und in der Reisebranche hin. «Da gibt einige, die haben nur noch für wenige Wochen Liquidität. Die haben alles richtig gemacht. Deswegen darf man die nicht im Regen stehen lassen.»