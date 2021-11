Oberthal (dpa) - Nach dem geglückten Start des Astronauten Matthias Maurer ins All ist die Freude in seiner Heimat im Saarland groß. «Das ganze Saarland ist stolz auf diesen Erfolg von Matthias Maurer, der es mit Pioniergeist, Zielstrebigkeit und Willenskraft jetzt buchstäblich bis ganz nach oben geschafft hat», sagte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag. Er hatte in Maurers Heimatgemeinde Oberthal den Raketenstart um kurz nach 3.00 Uhr mit Freunden und Familie Maurers verfolgt.

Der 51 Jahre alte Esa-Astronaut war vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gemeinsam mit drei Nasa-Kollegen zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Er ist der zwölfte Deutsche im All. Nach rund 22 Flugstunden sollen Maurer und das Team am Freitag an der ISS andocken.

«Das Zünden der Triebwerke war ein echter Herzschlagmoment», sagte Hans. «Ich drücke der gesamten Mannschaft und natürlich ganz besonders Matthias Maurer fest die Daumen und wünsche viel Erfolg auf der Mission.» Zu der kleinen Feier im Rathaus waren am frühen Morgen rund 60 Menschen gekommen. Maurer stammt aus dem Ortsteil Gronig.

Kurz vor und kurz nach dem Start sei es ganz still gewesen im Raum, sagte Beigeordneter Timo Backes. Als dann alles gelungen gewesen sei, habe es Applaus und Sekt gegeben. Die Freude in der Gemeinde mit 6000 Einwohnern sei riesig: Oberthal sei die kleinste Gemeinde im Saarland und das Saarland das kleinste Flächenland Deutschlands: «Und dann kommt da ein Astronaut her - das ist schon was Besonderes», sagte er.

Der Bürgermeister von Oberthal, Stephan Rausch, sagte: «Ich bin tierisch erleichtert, dass alles problemlos geklappt hat und dass Matthias Maurer jetzt gut unterwegs ist auf dem Weg zur ISS.» Die Gemeinde werde Maurers Mission über die sechs Monate begleiten. Es solle Angebote für Kinder und Jugendliche geben. «Und vielleicht können wir ja Matthias auch mal live dazu schalten», sagte Rausch, der wegen einer Erkrankung zuhause den Start verfolgt hatte.

