Saarbrücken (dpa/lrs) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich für ein Verbot von Reisen aus Landkreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen ausgesprochen. Eine «bundesweit einheitliche Verfahrensweise» gegenüber «Reisenden aus betroffenen Gebieten» sei nötig, teilte er am Donnerstag in Saarbrücken mit. «Damit lokal begrenzte Lockdowns funktionieren, sollten Reisen aus Landkreisen mit hohem Infektionsgeschehen nicht möglich sein.» Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Hans habe in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Markus Söder (CSU), vorgeschlagen, «dass Bund und Länder gemeinsam Kriterien und daraus abzuleitende Maßnahmen festlegen». Damit solle «ein Flickenteppich verschiedener Regelungen» vermieden werden. Derzeit werde im Länderkreis darüber beraten. Die Saar-Regierung erwäge «im Geleitzug anderer Länder» einen entsprechenden Passus in einer neuen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die am 29. Juni in Kraft treten solle.