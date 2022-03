Der CDU-Spitzenkandidat und saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat nach der Wahlniederlage seiner Partei «persönliche Konsequenzen» angekündigt. «Das ist wirklich eine sehr bittere Niederlage für die Christdemokraten an der Saar», sagte er am Sonntagabend. Die CDU habe einen «herben Rückschlag» zu verkraften. «Und ich übernehme auch die Verantwortung für diese Niederlage.» Es sei der CDU nicht gelungen, die wichtigen Themen in den Vordergrund zu stellen. «Deswegen ist das auch Anlass für mich, die Verantwortung zu übernehmen.»

Saarbrücken (dpa) - Ob Hans als CDU-Landesvorsitzender zurücktreten werde, sagte er nicht. „Die genauen Abläufe, wie das jetzt funktioniert, werden wir aber in aller Ruhe in den Gremien der CDU-Saar besprechen.“ Er werde aber persönliche Konsequenzen ziehen, betonte er.

Nun müsse die SPD entscheiden, ob und mit welcher Partei sie koalieren wolle. „Ich stehe auch zu den Dingen, die ich für dieses Land erreichen konnte. Auch wenn es nicht jedem immer gefallen hat. Und wenn ich sage, das ist eine herbe Niederlage, dann ist das auch zunächst einmal eine persönliche Niederlage an dieser Stelle.“

