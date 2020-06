Saarbrücken (dpa/lrs) - Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat noch kein Ziel für seinen Sommerurlaub ausgewählt: «Ich mache ähnlich wie die meisten Bundesbürger im Moment noch gar keine Planungen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Vor Corona sei es bei ihnen immer Brauch gewesen, im Sommer Familienangehörige in den USA zu besuchen. Das werde aber wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr wahrscheinlich nicht möglich sein. Er werde aber auch «hier in der direkten Umgebung die schönsten Urlaubsziele» finden, sagte Hans. Er könne das Saarland als «wunderschönes Urlaubsland» nur empfehlen. «Nicht nur für Saarländer, sondern auch für Menschen von außerhalb.» Ihm persönlich gehe es im Sommerurlaub vor allem um die persönlichen Kontakte.