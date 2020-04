Saarbrücken (dpa/lrs) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hält es für möglich, dass die Kirchen zu Pfingsten wieder Gottesdienste halten können. Das sagte er am Donnerstag in Saarbrücken. Derzeit sei nach Ansicht der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin aber noch nicht der Zeitpunkt gekommen, die bestehenden Regelungen zu lockern, «weil wir sehen, dass in Kirchen das Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund steht und wir sagen, wir wollen soziale Kontakte im Moment noch weitestgehend verhindern».

Gleichzeitig sei bei dem Gespräch der Länderchefs und der Kanzlerin auch gesagt worden, es sei gut, wenn Vertreter der Bundesregierung und Länder mit Spitzen der Kirchen den weiteren Weg besprechen. Dieses Treffen werde mit dem Bundesinnenministerium, der Ministerpräsidenten und der Kirchen stattfinden.

«Ich glaube, die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass man zum Pfingstfest wieder Gottesdienste durchführen kann», sagte Hans. Bis dahin bitte er weiter um Geduld und Verständnis. Gleichzeitig verbinde er dies auch «mit einem großem Dankeschön von Herzen», wie gut sich die Religionsgemeinschaften an die Regeln gehalten hätten. Ihm sei sehr wohl bewusst, dass es einen vor Herausforderungen stelle, wenn das Recht auf Ausübung der Religionsfreiheit in diesem Maße eingeschränkt sei. Und für Kirchen sei es nicht einfach zu erklären, dass man keine Gottesdienste besuchen könne, aber einkaufen gehen dürfe.