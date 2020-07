Mainz (dpa/lrs) - Am Tag der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Deutschland hat Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) gemeinsame Konzepte in Europa für die Bekämpfung der Corona-Pandemie gefordert. Es brauche gemeinsame Nachverfolgungsstrategien, die Kooperation der Gesundheitsbehörden und eine «Verschränkung der Krisenstäbe», sagte Hans am Mittwoch nach einem Treffen mit dem rheinland-pfälzischen CDU-Fraktionsvorsitzenden Christian Baldauf in Mainz. Die jüngsten Grenzschließungen seien nötig gewesen, aber auch ein «Akt der Hilflosigkeit». Er hoffe, dass keine Schließungen mehr nötig werden. «Mir ist es ganz wichtig, dass mit dieser Übernahme der Ratspräsidentschaft auch verbunden ist, dass wir alles daran setzen, dass es keine Schließung der Binnengrenzen braucht», sagte Hans.

Der CDU-Politiker sagte weiter, es brauche einen «wirtschaftlichen Restart» für die ganze EU. Er begrüße den von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagenen Hilfsfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro. «Immer dann, wenn der deutsch-französische Motor, wenn dieses Tandem funktionierte, funktionierte auch die Europäische Union gut», betonte Hans. Daher erwarte er von der Zeit der deutschen Ratspräsidentschaft auch eine «ganz enge Partnerschaft» zwischen der Bundesrepublik und Frankreich. Baldauf nannte die Achse aus Deutschland und Frankreich extrem wichtig. Auch mit Blick auf diese Verbindung werde es eine Aufgabe in Rheinland-Pfalz sein, dass die französische Sprache im Bildungssektor eine höhere Wertigkeit bekomme. «Gerade wenn man eine enge Freundschaft mit den Franzosen möchte, muss man die Sprache auch kennen und können», sagte Baldauf.