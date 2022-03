Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die Rückenstärkung seiner Partei für die Landtagswahl hervorgehoben. «Wir haben alles getan, meine Frau hat mich sehr unterstützt, und die CDU Saar hat gekämpft wie eine Eins, das hat mir richtig gut getan und Kraft gegeben», sagte Hans am Sonntag nach der Stimmabgabe in seinem Heimatort, dem Neunkirchener Stadtteil Münchwies. «Jetzt entscheiden die Bürgerinnen und Bürger», sagte Hans.

Neunkirchen (dpa) - Der 44-Jährige tritt bei der Landtagswahl erstmals als Spitzenkandidat an. Mehr als 750.000 Bürgerinnen und Bürger sind im kleinsten Flächenland Deutschlands aufgerufen, über die Zusammensetzung des Parlaments zu entscheiden. Hans sitzt seit 2009 im Landtag, seit März 2018 ist er Ministerpräsident. Er war Annegret Kramp-Karrenbauer ins Amt gefolgt, als diese nach Berlin ging. Unter den männlichen Regierungschefs in Deutschland ist der Vater von drei Kindern der jüngste im Amt. Bisher haben Hans und Vize-Regierungschefin Rehlinger (45) gemeinsam in einer großen Koalition das Land regiert. Die CDU stellt seit 1999 den Ministerpräsidenten.

Landtagswahl im Saarland

Wahlumfragen Saarland

Wahlergebnis Landtagswahl Saarland 2022