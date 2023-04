Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die fehlende digitale Ausstattung ist nach wie vor ein Hemmnis beim Fernunterricht in der Corona-Krise. Das ergab eine Befragung von 1200 Schulleitern im Land, die Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in Mainz vorstellte.

Ein noch größeres Problem bestehe aber darin, dass ein Teil der Schüler nicht erreichbar sei.Die Notbetreuung für diese jungen Leute zu öffnen, könnte eine Möglichkeit sein, sagte