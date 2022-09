Drei Monate lang haben rheinland-pfälzische Polizisten einen neuen „Handy-Blitzer“ ausprobiert. Nun ist die erste Testphase beendet – und eine zweite schließt sich an.

Beim Pilotversuch im Bereich des Polizeipräsidiums Trier habe es von Anfang Juni bis Ende August insgesamt an 46 Tagen Kontrollen gegeben, berichtet die Sprecherin des rheinland-pfälzischen Innenministeriums. Dies sei der erste Teil eines Pilotprojektes gewesen. Ab diesen Donnerstag (1. September) werde das in den Niederlanden entwickelte System Monocam dann drei Monate lang im Polizeipräsidium Mainz eingesetzt.

Eine Bewertung des Pilotprojektes werde es im Anschluss geben. Wie viele Fahrer im Raum Trier mit Smartphones am Steuer erwischt worden sind, blieb offen. In der ersten Woche nach dem Start waren es nach früheren Angaben der Polizei Trier rund 40 Personen gewesen. Rheinland-Pfalz ist das erste deutsche Bundesland, das das System Monocam testet.

Kontrollkamera von oben

Bei dem System steht eine Kontrollkamera erhöht über dem Verkehr und übermittelt per Livestream Daten auf das Laptop der Polizisten in einem in der Nähe stehenden Kontrollbus. Ein Speicherung der Bilder erfolgt nur, wenn die Software ein Handy und eine typische Handhaltung für Handynutzung beim Fahrer erkennt. Auf die „Überwachung Handyverbot“ wird mit einem Schild hingewiesen.

Die „Handy-Blitzer“ sollen laut Ministerium dazu beitragen, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. In 2021 hatte es nach vorherigen Angaben landesweit 1001 Unfälle durch Ablenkung – unter anderem wegen Handy-Nutzung am Steuer – gegeben.

