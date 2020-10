Bonefeld (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist im Landkreis Neuwied vor einer Polizeikontrolle geflohen. Polizisten hatten dem Mann auf einer Bundesstraße in Bonefeld zum Anhalten aufgefordert, als sie ihn mit einem Handy am Ohr am Steuer entdeckten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anstatt anzuhalten, gab der Autofahrer demnach aber Gas. Zwischenzeitlich habe die Streife, die die Verfolgung am Mittwoch aufgenommen habe, auch auf den Fluchtwagen aufschließen können, hieß es. Weil die Beamten das Kennzeichen erkennen konnten, brachen sie die Verfolgungsfahrt bei dichtem Verkehr den Angaben zufolge aber ab.

Die Fahndung nach dem Mann blieb laut Polizei zunächst erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen. Auf der Wache meldeten sich demnach bereits zwei Zeugen, die angaben, von dem Fluchtfahrer gefährdet worden zu sein.