Koblenz (dpa/lrs) - Das Handwerk koordiniert seine Hilfe für das flutgeschädigte Ahrtal mit einer neuen Internetseite. Unter www.handwerk-baut-auf.de seien Hilfestellungen aus ganz Deutschland zu finden, teilte die Handwerkskammer Koblenz am Donnerstag mit. Ziel der Online-Plattform sei es, Hilfsangebote passgenau und übersichtlich an Betroffene der Flutkatastrophe zu vermitteln. Weiter erklärte die Kammer: «Viele Partner und verschiedene Ansprüche an das bisherige Tool baut-mit-auf.de haben zu der Entscheidung geführt, sich von dieser Domain zu trennen.» Bei einer Sturzflut nach extremem Starkregen im Ahrtal in der Nacht zum 15. Juli waren 133 Menschen getötet und viele Häuser, Straßen und Brücken zerstört worden.

