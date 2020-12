Mainz (dpa/lrs) - Der Handelsverband Rheinland-Pfalz hat mit Kritik auf die ab Mittwoch geplanten, coronabedingten Ladenschließungen ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit reagiert. «Die Infektionszahlen steigen - auch wir wissen, dass etwas gemacht werden muss. Die Frage ist, ob Ladenschließungen der richtige Weg sind», sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer am Montag in Mainz.

Mainz (dpa/lrs) - Der Handelsverband Rheinland-Pfalz hat mit Kritik auf die ab Mittwoch geplanten, coronabedingten Ladenschließungen ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit reagiert. „Die Infektionszahlen steigen - auch wir wissen, dass etwas gemacht werden muss. Die Frage ist, ob Ladenschließungen der richtige Weg sind“, sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer am Montag in Mainz.

Im Handel seien keine exorbitant steigenden Zahlen und keine Hotspots bekannt. „Es kommt einem ein wenig wie eine Verzweiflungstat oder Aktionismus vor. Wir fragen uns schon, was in den vergangenen Monaten vonseiten der Bundes- und Landesregierung gemacht worden ist.“

Im September habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesagt, gewisse Wirtschaftsbereiche würde man mit dem Wissen von heute nicht mehr wegen der Pandemie schließen. „Drei Monate später geschieht genau dies“, sagte Scherer. „Wo sind denn die großen Erkenntnisse, die dazu führen, dass man jetzt den Einzelhandel schließt?“

Im Handel sei die Sorge groß, dass der 10. Januar nicht der letzte Tag der Schließung sein werde. „Auch die Sorge, dass es viele nicht überstehen werden, ist in der Branche groß. Viele Firmen kommen nicht an die Überbrückungshilfen heran, weil die Hürden zu hoch sind.“

Vor wenigen Tagen habe es in einer Videoschalte der Branche mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geheißen, für eine mögliche Schließung zeichne sich der 21. Dezember ab. „Nun ist es bereits der 16. Dezember. Da werden viele kalt erwischt“, sagte Scherer.

Die verschärften Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie werden unter anderem damit begründet, dass nicht nur Krankenhäuser überlastet seien, sondern Gesundheitsämter ab einem Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen die Kontakte eines Infizierten nicht mehr nachverfolgen könnten. Wie sehr der Einzelhandel zum Infektionsgeschehen insgesamt beiträgt, ist auch aufgrund der schwierigen Nachverfolgung der Ansteckungen schwer einzuschätzen.