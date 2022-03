Weil sie ihre Handbremse nicht angezogen hat, ist eine 69 Jahre alte Frau von ihrem Auto mitgeschleift und leicht verletzt worden. Am Mittwochmorgen war die Frau auf einem Parkplatz in Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) zunächst gegen einen Pfosten gefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als sie ausstieg, um sich den Schaden anzusehen, vergaß sie ihre Handbremse anzuziehen. Wegen des noch eingelegten Rückwärtsgangs rollte ihr Auto los - und die an der Fahrertür stehende 69-Jährige wurde mehrere Meter mitgeschleift. Bevor es in einem Blumenbeet stehen blieb, streifte die Tür des Autos ein anderes parkendes Auto und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Römerberg (dpa/lrs) - Pressemeldung