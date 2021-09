Das rheinland-pfälzische Landesparlament bereitet seine Rückkehr ins Mainzer Deutschhaus vor. Im Plenarsaal hängt jetzt wieder die historische Fahne der Freiheitsbewegung von 1832.

Mainz (dpa/lrs) - Eine Woche vor der feierlichen Rückkehr des Landtags Rheinland-Pfalz in das sanierte Deutschhaus am Mainzer Rheinufer hängt im Plenarsaal wieder die historische Fahne des Hambacher Festes von 1832. Unter den wachsamen Augen von Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) richteten am Mittwoch vier Menschen auf einem Gerüst die Fahne auf und setzten sie in einen hohen Vitrinenschrank an der Stirnseite des Plenarsaals.

„Die Hambacher Fahne ist zurück im rheinland-pfälzischen Landtag“, sagte Hering. „Sie ist eine Ikone der Demokratiegeschichte.“ Vor fast 190 Jahren hätten mutige, aufrechte Menschen diese Fahne zum Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße getragen, um Freiheitsrechte zu erkämpfen. „Sie haben das eingefordert, was für uns Selbstverständlichkeit ist: Freiheit, Demokratie, damals ging es auch um die deutsche Einheit.“ Erhalten hätten sie stattdessen aber vielfach Zuchthaus oder Exil.

„Die Hambacher Fahne ist zurück, das ist spektakulär, wie Sie sie hier in die Vitrine eingebracht haben“, sagte Hering dem Restauratorenteam. „Das ist ein bewegender Moment.“ Die 3,30 Meter mal 2,40 Meter lange Fahne, befestigt an einer 6,30 Meter langen Stange, wurde von der Kölner Expertin Ulrike Reichert restauriert.

Abgehängt wurde die Fahne Anfang 2016, als die umfassende Sanierung des im 18. Jahrhundert gebauten Deutschhauses begann. Der Name des Barockgebäude erinnert an die katholische Ordensgemeinschaft des Deutschen Ordens erinnert, der in der Tradition der Ritterorden aus der Zeit der Kreuzzüge steht. Am Mittwoch nächster Woche feiert der Landtag seine Rückkehr in das Deutschhaus. Die erste Plenarsitzung dort ist für den 22. September geplant. In den vergangenen Jahren tagte der Landtag provisorisch erst in der Steinhalle des Landesmuseums, später pandemiebedingt in der Rheingoldhalle.