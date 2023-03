Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ersten Halsbandsittiche wurden schon vor 60 Jahren in Köln gesichtet. Heute sind die grüne Papageien, die eigentlich in südlichen Ländern heimisch sind, auch hier anzutreffen. Und das, obwohl es ihnen eigentlich zu kalt ist. Die Vogelschwärme leben in Stadtparks.

In Deutschland wurden die ersten in Freiheit lebenden Halsbandsittiche in Köln gesichtet. Von dort aus breiteten sich die Tiere in den vergangenen sechs Jahrzehnten rasant aus. Klaus Eisele vom ornithologischen Arbeitskreis der Volkshochschule Ludwigshafen erzählt, dass einige der Vögel aus einer privaten Zucht in Wiesbaden entwischten und sich von dort aus munter vermehrten.

Ein paar Zahlen zur Verbreitung gibt es: 2019 wurden in Ludwigshafen 3750, in Speyer 486 und in Worms 1218 Halsbandsittiche gezählt, sagt Detlef Franz , Mainzer Experte für die Vogelart. „Eingeschlossen von Bergketten bietet die oberrheinische Tiefebene der Papageienart einen guten Lebensraum“, so Franz. Normalerweise siedelten sich die Sittiche nicht so weit nördlich an, aber die geografischen Gegebenheiten schafften hier eine Ausnahme. In der Pfalz sei es wärmer als im Rest des Landes, und der Frühling komme früher: „Darauf sind die Halsbandsittiche angewiesen, denn sie brüten schon ab März.“