Neunkirchen (dpa/lrs) - Beim Brand einer Halle mit landwirtschaftlichen Maschinen und Stroh ist es in Neunkirchen zu einem Schaden von schätzungsweise einer Million Euro gekommen. Am späten Mittwochabend sei die Brandmeldung eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Halle sei völlig zerstört worden. Auch am frühen Donnerstagmorgen war die Feuerwehr noch beim Löschen. Eine Durchgangsstraße war weiterhin gesperrt. Der Brand wurde eingedämmt und ein Übergreifen auf andere Gebäude des Bauernhofs verhindert. Auf der Halle befand sich eine Photovoltaik-Anlage. Menschen kamen nicht zu Schaden. Hinweise auf Brandstiftung bestehen laut Polizei nicht.