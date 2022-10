Ein Hackerangriff hat die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises lahmgelegt. Es gebe seit dem vergangenen Wochenende keine Erreichbarkeit mehr über E-Mail oder Telefon, teilte die Behörde am Montag in Ludwigshafen mit. Die Polizei sei eingeschaltet worden und ermittele bereits in dem Fall. Derzeit werde eine Notverwaltung aufgebaut, um die Verwaltung handlungsfähig zu erhalten. Bürgerinnen und Bürger sollten bei Anliegen zunächst die Bürgerbüros in ihrer Gemeinde vor Ort aufsuchen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Information der Kreisverwaltung