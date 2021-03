Für die eine Kommune ist es der drei Tage anhaltende Sprung über die Inzidenz von 50, für die andere über 100: Etliche Kommunen legen im Kampf gegen Corona derzeit wieder strengere Regeln auf.

Mainz/Pirmasens/Altenkirchen (dpa/lrs) - Mit steigenden Inzidenzwerten müssen etliche Kommunen in Rheinland-Pfalz vorherige Lockerungen wieder zurücknehmen. So sieht es die Corona-Verordnung im Land vor. Besonders im Fokus stehen zwei Städte und ein Landkreis, die den Wert von 100 bei den Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen bereits mehr als drei Tage lang oder viel länger überschritten haben: Pirmasens, Frankenthal und der Kreis Altenkirchen. Überall ist es ein bisschen anders - mit unterschiedlichen Folgen:

Obwohl Pirmasens landesweit mit einer Inzidenz von 169 am Montag den höchsten Wert aufwies: Die Stadt teilte mit, die Corona-„Notbremse“ nur mit halber Kraft zu ziehen. Zwar gelten seit Montag strengere Regeln wie etwa eine Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum und beim Einkaufen. Die Geschäfte bleiben aber geöffnet. Die Verordnung sieht in dem Fall eigentlich eine „Notbremse“ vor: Zu veranlassen sind demnach etwa eine nächtliche Ausgangsbeschränkung und Schließungen von Geschäften. Wieso passiert das nicht?

„Es ist nicht so, dass wir nicht reagiert hätten auf die hohe Inzidenzzahl“, sagte Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Die Infektionslage sei jedoch geprägt von einem sprunghaftem Anstieg aus einem Kindergarten ab dem vergangenen Mittwoch. „Das ist vom Gesundheitsamt festgestellt, nachverfolgt und isoliert. Das war die Ursache, warum es hochgeschossen ist.“

Der Einzelhandel habe keinen Anteil an dem sprunghaften Anstieg. „Wir haben auch im Krankenhaus keinen Engpass auf der Intensivstation. Und wir haben vom Gesundheitsamt gemeldet bekommen, das wir überwiegend jüngere Leute mit leichteren Verläufen haben“, sagte er. Diese Umstände hätten dazu geführt, dass Pirmasens sich entschieden habe, zwar strengere Maßnahmen zu erlassen - aber nicht den Einzelhandel und den Dienstleistungsbereich komplett zu schließen.

Die pfälzische Kommune Frankenthal übersteigt seit dem 10. März den Wert von 100. „Damit waren wir laut Landesverordnung verpflichtet, Lockerungen zurückzunehmen und weitere geeignete Schutzmaßnahmen anzuordnen“, sagte eine Sprecherin am Montag. Das aktuelle Infektionsgeschehen sei räumlich nicht eingrenzbar und über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises habe keine Erkenntnisse zu Hot-Spots, die eine Erklärung für den Anstieg liefern könnten.

„Hinzu kommt, dass mehr als ein Drittel der Neuinfektionen der britischen Virusvariante zugeordnet werden können und deshalb eine noch schnellere Ausbreitung zu erwarten ist“, sagte die Sprecherin. „Vor diesem Hintergrund halten wir die getroffenen Maßnahmen für verhältnismäßig.“ Die Verfügung gilt eine Woche. Der Landesverordnung nach sind Lockerungen erst wieder möglich, wenn die Inzidenz an drei Tagen unter 100 sinkt. Am Montag lag der Wert bei 168,2.

Der Kreis Altenkirchen kämpft schon seit längerem mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100: Daher gelten dort bereits seit dem 4. März strengere Regeln, wie ein Sprecher des Kreises sagte. „Wir haben die Notbremse schon angezogen.“ Es gibt Ausgangsbeschränkungen von 21.00 bis 5.00 Uhr, Schulen sind nur im Fernunterricht und Geschäfte nur für den täglichen Bedarf geöffnet.

Die per Allgemeinverfügung beschlossenen Einschränkungen gelten laut Sprecher zunächst bis zum 19. März. Im Kreis Altenkirchen liege die Sieben-Tage-Inzidenz seit dem 26. Februar über 100. „Die ist also nicht erst in den letzten Tagen hochgeklettert.“ Vergangene Woche habe sie an einem Tag einmal unter 100 gelegen - das habe aber keine Auswirkungen gehabt. Am Montag lag sie dann bei 142,1. Ein Termin-Shopping habe es im Kreis noch nicht gegeben.

In anderen Kommunen ist es der Wert von über 50, der zum Handeln zwingt. So gelten in Mainz ab Dienstag wieder mehr Einschränkungen in Handel, Sport und Freizeit. So muss unter anderem der erst vor kurzem geöffnete Handel wieder schließen. „Termin-Shopping“ bleibt aber weiterhin möglich, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Eine entsprechende neue Allgemeinverfügung trete demnach am Dienstag in Kraft. Als „bitteren, aber notwendigen Schritt“ bezeichnete Ebling die Maßnahmen. Der erste Schritt der Notbremse, der nun gezogen werde, orientiert sich an den Bund-Länder-Beschlüssen.

Amateur- und Freizeitsport ist den Angaben zufolge nun nur in Einzelsportarten nur im Freien und mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen zulässig. Am Mainzer Rheinufer wird laut Ebling zudem von 12 bis 22 Uhr täglich eine Maskenpflicht gelten. Friseure und andere kosmetische Dienstleistungen bleiben den Angaben zufolge aber weiterhin erlaubt. Der Inzidenzwert lag am Montag bei 53,5, sodass am dritten Tag infolge die 50 überschritten wurde.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-832260/3