Videoüberwachung, GPS-Tracking in Dienstfahrzeugen oder auch ein neuer Messenger-Dienst für Schulen: Saarländische Datenschützer hatten im vergangenen Jahr wieder viele Beschwerden zu prüfen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Höhe der Bußgelder, die das Unabhängige Datenschutzzentrum Saarland 2022 ausgesprochen hat, ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen: von 25.000 auf knapp 135.000 Euro. Diese Zahlen nannte die Landesdatenbeauftragte Monika Grethel am Mittwoch, als sie ihren diesjährigen Tätigkeitsbericht vorstellte.

Die Steigerung führte sie vor allem auf neue Leitlinien zurück, die zu höheren Bußgeldern führten, wenn sie gegen Firmen mit größerem Umsatz verhängt werden. «Gerade im Bereich der Unternehmen stellen wir fest, dass es oft an der nötigen Sensibilität für datenschutzrechtliche Fragestellungen mangelt», so Grethel. Einige machten sich nicht viele Gedanken, andere nähmen Datenschutzverstöße sogar bewusst in Kauf, um sich einen Vorteil zu verschaffen - wie etwa bei Werbeansprachen.

Insgesamt hatten rund 500 Bürgerinnen und Bürger im vergangenen Jahr Beschwerden eingereicht. Die Behörde sprach 17 Verwarnungen und 16 Anordnungen aus und erließ elf Bußgeldbescheide. «Dauerbrenner» sei seit Jahren der Einsatz von GPS-Trackingsystemen in Fahrzeugflotten und der Betrieb von Videoüberwachungsanlagen.

Auch die Corona-Pandemie beschäftigte die Datenschützer: Zahlreiche Anfragen habe es nicht nur wegen der Datenverarbeitung zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht gegeben, sondern auch von Schülern, Lehrern und Eltern im Bildungsbereich. «Da hätten wir uns in vielen Bereichen eine frühzeitige Beteiligung gewünscht», sagte Grethel.

Kritik gab es von der obersten Datenschützerin auch an einem gemeinsamen Projekt der Polizei aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zur Modernisierung der IT-Landschaft. Hier habe man eine Warnung ausgesprochen und Bedenken angemeldet.

Deutlich gebessert habe sich die Zusammenarbeit mit der Landesregierung im vergangenen Jahr: Sie wisse die Beratung in vielen Bereichen wertzuschätzen und habe sie öfter eingebunden bei der Entwicklung neuer Systeme. «Wir versuchen immer wieder, deutlich zu machen, wie wichtig es ist, uns frühzeitig zu beteiligen, weil dann auch datenschutzkonforme Lösungen einfacher umgesetzt werden können», unterstrich Grethel.

Als positives Beispiel nannte sie unter anderem die Regelungen zur Einmalzahlung der Energiepreispauschale für Studierende. Hier sei man als erste Aufsichtsbehörde in ganz Deutschland eingebunden worden und habe Schwerpunkte setzen können, die bundesweit realisiert worden seien.

Weniger erfreulich sei für das Datenschutzzentrum hingegen die personelle Ausstattung, die seit Jahren bei 21 stagniere. «Es ist unbedingt notwendig, unsere Behörde personell aufzustocken, um unsere gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen», sagte Grethel.

Neue Herausforderungen erwartete die Datenschützerin künftig im Bereich der Künstlichen Intelligenz: «Gerade im Bereich Polizei und Verfassungsschutz muss man dies als Aufsichtsbehörde etwas im Blick behalten, denn da kann die Anwendung von KI-Systemen durchaus zu tiefgehenden Grundrechtseingriffen führen.»

Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland