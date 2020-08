Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten gestiegen. Bis Donnerstag (Stand 10.20 Uhr) kamen innerhalb von 24 Stunden 60 neue Fälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit dem 25. April mit 70 Neuinfektionen. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 7687 Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz gezählt.

Bereits am Dienstag kamen 59 neue Fälle hinzu, am Mittwoch waren es dann 26. Aktuell sind nun 369 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, am Vortag waren es 325 gewesen. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 239.

Stärker gestiegen sind zuletzt die Infektionen in der Westpfalz und im Eifel-Mosel-Raum. In der Liste der sogenannten Inzidenz liegt der Kreis Bitburg-Prüm mit 18 Fällen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an der Spitze, gefolgt von den Kreisen Kusel (17) und Trier-Saarburg (11). Das Infektionsgeschehen hat sich zuletzt vor allem auch in der Fläche ausgebreitet: Nachdem Anfang Juli 20 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte ohne eine einzige Infektion in der damals zurückliegenden Woche waren, sind es nun nur noch 7.

Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - 7079 oder 92,1 Prozent der bestätigten Infizierten.