Die Schulgemeinschaft des Mainzer Schlossgymnasiums hat sich zum dritten Mal als Staat organisiert, um so Demokratie und politische Prozesse einzuüben. «Die Schüler bekommen hier ein besonderes Gespür dafür, welche Verantwortung mit politischen Entscheidungen verbunden ist», erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag bei einem Besuch - für den sie ein Visum für den Aufenthalt in «Schlopolis 3.0» vorzeigen musste. Sie könnten so erfahren, «wie viele Regeln zu beachten sind, damit das Zusammenleben in einem Gemeinwesen funktioniert».

Mainz (dpa/lrs) - In der letzten Woche vor den Sommerferien übernahmen alle im Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss besondere Rollen als Abgeordnete, Parteienvertreter, Staatsoberhaupt oder Regierungschef. „Schlopolis 3.0“ - zusammengesetzt aus Schlossgymnasium und Polis, dem griechischen Stadtstaat - erhielt auch eine eigene Währung, eigene Medien und einen Haushalt.

In dieser Form sei das Projekt einzigartig in Rheinland-Pfalz, erklärte das Bildungsministerium. In der gemeinsamen Teilnahme der Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler werde der Zugang zum Thema Politik fächerübergreifend und in mehreren Dimensionen ermöglicht.

„Schlopolis 3.0“ habe es sich zur Aufgabe gemacht, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen umzusetzen, erklärte Schulleiterin Karin Ding. Diese reichen von der Überwindung von Armut und Hunger über Gesundheit und hochwertige Bildung bis zum Schutz der natürlichen Umwelt und des Klimas. „Es ist der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger von Schlopolis, dass sich die erlebte Nachhaltigkeit auch im normalen Schulleben tiefer verankert.“