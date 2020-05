Bitburg (dpa/lrs) - Ein betrunkener 33-jähriger Mann hat am Sonntagabend seine Nachbarn mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht und so einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem die Polizei verständigt wurde, sei der Gefahrenbereich geräumt worden, teilten die Beamten mit. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf widerstandslos festgenommen. Bei der Festnahme fanden die Beamten bei dem 33-Jährigen drei sogenannte Anscheinswaffen. Anscheinswaffen sehen scharfen Schusswaffen zum Verwechseln ähnlich, sie dürfen nicht in der Öffentlichkeit geführt werden.