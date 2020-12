Thalfang (dpa/lrs) - Die Sperrung der Hauptzufahrt zum Wintersportgebiet Erbeskopf im Hunsrück zeigt seine Wirkung: «Der große Ansturm ist vorbei. Es laufen noch ein paar Leute herum, die von außerhalb dorthin spaziert sind», sagte der Betriebsleiter des Zentrums, Klaus Hepp, am Donnerstag. Seit Dienstag ist die L164 zum höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter) tagsüber gesperrt, um chaotische Verkehrverhältnisse wegen hohen Besucherandrangs zu verhindern. Allein am vergangenen Montag waren Tausende gekommen.

Auch die Polizei in Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) sprach am Donnerstag von einer „überschaubaren Lage“ am Erbeskopf. „Es gibt immer noch welche, die da hin wollen, aber es nimmt jetzt nicht mehr überhand“, sagte ein Sprecher. Die Polizei sei vor Ort. Die Sperrung gilt zunächst einschließlich bis 3. Januar.

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind die Zufahrtsstraßen zu den Wintersportgebieten Schwarzer Mann und Wolfsschlucht bei Prüm bis Sonntag einschließlich gesperrt. Corona-Beschränkungen wie das Abstandsgebot seien vielfach von den Besuchern nicht eingehalten worden, begründete auch hier die Kreisverwaltung den Schritt.