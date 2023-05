Einen Tag nach einem Großeinsatz der Polizei im rheinland-pfälzischen Nierstein hat die Staatsanwaltschaft Mainz das Eindringen eines Mannes in die Wohnung seines 14-jährigen Neffen als Geiselnahme eingestuft. Die Kriminaldirektion Mainz habe die Ermittlungen übernommen, teilten die Behörden am Mittwoch in der Landeshauptstadt mit.

Der mit einem Messer bewaffnete Mann hatte am Dienstag über Stunden seinen Neffen in einer Wohnung festgehalten. Als der 31-Jährige mit einem Sprung aus dem Fenster fliehen wollte, wurde er festgenommen.

Der Mann befinde sich wegen nicht näher genannter Verletzungen in stationärer Behandlung, hieß es am Mittwoch. Der 14-jährige Jugendliche sei in der Obhut seiner Eltern.

