Mainz/Kusel (dpa) - Mit einer großen offiziellen Gedenkfeier wollen die rheinland-pfälzische Landesregierung und die Polizei Abschied von den beiden in der Westpfalz erschossenen Polizisten nehmen. Neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) wird an dem Gedenken am kommenden Montag (21. März) in Kusel auch der Kaiserslauterner Polizeipräsident Michael Denne teilnehmen, wie das Innenministerium am Mittwoch in Mainz ankündigte. Erwartet werde auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Rund 500 Gäste sind den Angaben zufolge eingeladen, darunter auch die Familien der Getöteten und enge Wegbegleiter.

Am 31. Januar waren bei einer Fahrzeugkontrolle nahe Kusel (Westpfalz) ein Polizeikommissar (29) und eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin erschossen worden. Im Anschluss wurden zwei Männer im Saarland festgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen werden einem 38-jährigen Deutschen die beiden Morde vorgeworfen. Er soll alleine fünf Schüsse auf die Opfer abgefeuert haben - mutmaßlich um vorherige Jagdwilderei zu verdecken. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.