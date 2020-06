Diez (dpa) - Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Großbrand in einem Recyclingbetrieb in Diez bei Limburg ausgerückt. Das Feuer breitete sich unter anderem auf einen benachbarten Produktionsbetrieb aus, der Folien und Verbundstoffe herstellt. Am frühen Donnerstagmorgen brannten mehrere Industriehallen und im Außenbereich gelagerte Recycling- und Rohstoffe. Ein Sprecher der technischen Einsatzleitung Landkreis Rhein-Lahn ging davon aus, dass die Löscharbeiten noch bis zum Vormittag andauern werden. Verletzt wurde niemand.

Mehrere hundert Einsatzkräfte zahlreicher Feuerwehreinheiten aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit Unterstützung von Einheiten aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, dem Westerwaldkreis sowie von den Berufsfeuerwehren Koblenz und Wiesbaden waren im Einsatz. Die Bevölkerung wurde gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungsanlagen abzuschalten. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.