Hunderte Polizeibeamte durchkämmen bei einem abgestimmten Einsatz Objekte, die den Bandidos zugerechnet werden. Auch in Nordhessen gibt es Durchsuchungen.

Düsseldorf (dpa) - Mit Razzien in fünf Bundesländern nimmt die Polizei die Rockergruppe „Bandidos MC Federation West Central“ ins Visier. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, waren an den vereinsrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz am Donnerstag fast 1800 Beamte des Bundeskriminalamtes, der Bundespolizei und der Polizeibehörden der Länder beteiligt. „Es besteht der dringende Verdacht, dass Zweck und Tätigkeit des Vereins den Strafgesetzen zuwiderlaufen“, begründete das Haus von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Durchsuchungen.

Allein in Nordrhein-Westfalen durchsuchten 1300 Polizeikräfte seit den frühen Morgenstunden mehr als 86 Vereinshäuser und Wohnungen. Die Polizei stellte den Angaben zufolge unter anderem Waffen, Munition und größere Mengen Bargeld sicher. Laut NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wurden auch Drogen und Motorräder sichergestellt.

In Hessen durchsuchten Polizisten drei Objekte, ein Vereinsheim und zwei Wohnungen, wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden auf Anfrage mitteilte. Betroffen von den Durchsuchungen im Raum Kassel waren demnach drei Männer im Alter von 31 bis 36 Jahren vom Bandidos MC Kassel. Bei dem Einsatz sei es um das Auffinden von Beweismitteln gegangen.

Laut Bundesinnenministerium wurde der „Bandidos MC“ 1966 im US-amerikanischen Texas gegründet und ist in Deutschland seit 1999 vertreten. Statt allein das gemeinsame Motorradfahren zu fördern, wie es der Vereinszweck vorsieht, strebe der Verein tatsächlich „einen territorialen und finanziellen Machtzuwachs gegenüber konkurrierenden rockerähnlichen Gruppierungen an“. Diesen Anspruch setzten die Bandidos auch mit Gewalt durch.

