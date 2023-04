Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass zuletzt trotz der Kontaktbeschränkungen private Feste in Rheinland-Pfalz weiterhin möglich waren, das war vielen nicht bewusst. Doch inzwischen redet auch die Landesregierung offen darüber. Was geht also zu Hause? Und was immer noch nicht?

„Was die privaten Feiern betrifft, da gilt: das regeln wir nicht“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vergangene Woche bei der Vorstellung des Fahrplans für weitere Lockerungen.