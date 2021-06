Hochspeyer (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist in der Pfalz einem Greifvogel ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen. Der 57-Jährige sei am Donnerstag auf einer Bundesstraße bei Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Freitag mit. Nach Aussagen des Fahrers sei der Vogel plötzlich von rechts aufgetaucht und habe die Straße im Tiefflug gekreuzt. Der 57-Jährige sei erschrocken, habe das Lenkrad nach rechts gerissen und seit mit seinem Wagen schließlich gegen zwei Leitpfosten neben der Fahrbahn gekracht. Der Mann blieb unverletzt, auch eine Kollision mit dem Tier blieb laut Polizei aus.

