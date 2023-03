Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die rheinland-pfälzischen Grünen stehen trotz ihrer Verwurzelung in der Friedensbewegung mehrheitlich hinter der Ukraine-Politik der Bundesregierung. Das sagte die Co-Landesvorsitzende Misbah Khan am Dienstag in Mainz.

Sie erwarte auf dem digitalen Landesparteitag am Samstag eine differenzierte Diskussion zu den Waffenlieferungen in die Ukraine. Eine Polarisierung nehme sie in der Landespartei aber nicht wahr, sagte Khan.